Was haben Kinderkonzerte und Heavy Metal gemeinsam? Nichts? Weit gefehlt. Es gibt da eine Band, die macht die härteren Klänge für kleine Konzertbesucher salonfähig. Heavysaurus heißt die lustige Combo, die am Freitag in die Zweibrücker Festhalle kommt. Wie das Vermittlungsangebot aussieht, haben die Musiker Katharina Kovalkov verraten.

Vier Dinos und ein Drache, die Metallica-Songs spielen in zünftiger Rock-Montur mit kindertauglichen Texten – wer kam denn auf diese Idee? Ganz einfach: die Finnen. Das Konzept