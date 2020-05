Michael Wack (Gitarre, Gesang) und Barbara Wessely (Akkordeon) spielen am Sonntag, 3. Mai, von 15 bis 16 Uhr vor dem Zweibrücker Awo-Altenheim am Rosengarten Lieder aus Italien und in Pfälzer Mundart – für die Heimbewohner und andere, die zuhören wollen und den nötigen Abstand einhalten. Wie jeden Sonntag singt die Zweibrücker Sängerin Efe um 18.30 beim Straßenkonzert in Rimschweiler, Am Silberberg 7a Gospels und Popsongs.