Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten Mitarbeiter von Stadt und Veterinäramt diese Woche in Homburg: Nach dem Auszug seiner Mieter rief ein Wohnungsbesitzer bei der Stadt an und sagte, dass in seiner – nicht ganz – leergeräumten Homburger Wohnung ein Terrarium mit drei Königspythons zurückgelassen wurde. Eine der Schlange habe sogar Eier bei sich gehabt. Der Vermieter, der sich mit exotischen Tieren nicht auskennt, bat um Hilfe. Laut Rathaussprecherin Linda Barth wurden die Tiere mit Unterstützung von Gerd Braun, dem Vorsitzenden der Aquarien- und Terrarienfreunde Homburg, fachmännisch aus dem Terrarium geholt und zu einem Reptilienexperten nach Bexbach gebracht, der sich nun um sie kümmert. Die Schlangen hätten sich in der Wohnung nicht in schlechtem Zustand befunden. Wasser hätten sie auch noch gehabt. Jedoch werde es wohl schwer, die Eier zu retten.