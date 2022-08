Eine Wärmebildkamera überreichte der Freundeskreis der Freiwilligen Feuerwehr Rimschweiler seiner Löscheinheit. Die Vorsitzende Sylvia Lang übergab die rund 5500 Euro teuere Kamera an Brandschutzinspekteur Frank Theisinger, der gab sie weiter an den Rimschweilerer Einheitsführer Bernd Lang.

„Die Kamera ist bei Brandeinsätzen sehr nützlich, wenn wir etwa in ein verrauchtes Gebäude gehen und nach vermissten Personen oder dem Brandherd suchen“, sagte Lang. Die Sichtweite betrage in solchen Fällen häufig kaum 20 Zentimeter, und Menschen sehe man dann nicht direkt. Mit der Wärmebildkamera erkenne man die Umrisse der vermissten Personen, da sie eine andere Wärme abstrahlen als ihre Umgebung.

Auch bei der Vermisstensuche im Freien helfe die Kamera, da sie auch bei Dunkelheit anzeige, wo Menschen sind. Bei verlassenen Fahrzeugen, etwa nach einem Unfall, könne man aufgrund der Wärmeabstrahlung der Sitze Rückschlüsse ziehen, wie viele Personen zuvor in dem Fahrzeug saßen. Auf dem Kameradisplay lassen sich verschiedene Temperaturen ablesen: Kalte Oberflächen erscheinen schwarz, etwas wärmere in verschiedenen Graustufen. Ab etwa 100 Grad erscheinen die Oberflächen in Gelb, ab 350 Grad in Orange und etwa ab 500 Grad in Rot.

Die Zweibrücker Feuerwehr besitzt mittlerweile drei solcher Geräte. Laut Theisinger sollte dies Standard sein. Da die Geräte teuer seien, würden sie nur dosiert beschafft.

Der Freundeskreis existiert seit 15 Jahren und hat in dieser Zeit die Feuerwehr Rimschweiler mit Anschaffungen unterstützt, die nicht im Feuerwehr-Etat vorgesehen sind. Sylvia Lang nannte hier etwa einen Wassersauger, Helme, einen Beamer sowie Mobiliar für die Küche und den Gemeinschaftsraum im Feuerwehrgerätehaus. Das Geld wurde bei verschiedenen Aktionen erwirtschaftet.