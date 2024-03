Bei der Kommunalwahl am 9. Juni tritt die Wählergruppe Nizard mit einer vierköpfigen Kandidatenliste zur Wahl des Ortsbeirats in Zweibrücken-Mörsbach an. Zudem benennt die Gruppierung mit ihrem Namensgeber erstmals einen Kandidaten für das Ehrenamt des Ortsvorstehers. Der Fachinformatiker Dennis Nizard ist Feuerwehrmann und steht vor seinem Staatsexamen zum Notfallsanitäter. Zur Kommunalwahl 2019 war die Wählergruppe Nizard erstmals für den Mörsbacher Ortsbeirat angetreten, in dem sie seither zwei Mandate besetzt. Zum Urnengang im Juni kandidieren nun – in dieser Listen-Reihenfolge – Dennis Nizard, Michael Knobloch, Ute Ringmann und Andrea Knobloch. Nach eigenen Worten will die Wählergruppe die Mörsbacher Vereine unterstützen und „die Gemeinschaft im Ort wieder aktivieren und stärken“, da seit Corona „leider sehr viel eingeschlafen“ sei. Aktuell ist Nizard Stellvertreter des Ortsvorstehers Achim Ruf (Grüne).