„Ich hatte einen VW Polo. Etwa drei Jahre lang. Den habe ich von meiner Oma zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen“, erzählt die Zweibrückerin Saskia Drescher . Ihr erstes Auto war sozusagen individualisiert. „Der hatte tatsächlich auf einer Seite eine riesige Schramme. Die stammte noch von meiner Oma. Die war damals beim Ausparken mal an einem Container hängengeblieben. Aber dass diese Schramme da war, ist für mich eigentlich eine schöne Erinnerung. Dass das so war, habe ich für mich mitgenommen und so akzeptiert. Das Auto trug damals noch an der Heckklappe meinen Namen und darunter stand ein Spruch. An den kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Beides war aber ein wenig auffälliger als die Schramme an der Seite“, schmunzelt die 31-jährige Informatikkauffrau über ihr erstes Auto.