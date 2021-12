In der Nacht zum Samstag stand ein VW Bora auf einem Feldweg zwischen Martinshöhe und Rosenkopf in Flammen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden. Der Wagen wurde zur weiteren Spurensuche sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Nummernschilder zuvor in Homburg gestohlen worden. Das teilte die Polizei Landstuhl mit. Sie ermittelt nun wegen Diebstahl und Brandstiftung. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Telefonnummer 06371 805-0 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de melden.