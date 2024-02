„Ich hatte einen VW Käfer. Das muss das Model 1202 gewesen sein. Der hat mich 400 Mark gekostet. Das war während meiner Ausbildung, da musste ein billiges Auto her. Da hatte man nicht so die Auswahl“, erzählt Jens Rheinheimer aus Zweibrücken. Ein Jahr fuhr der 56-jährige Feuerwehrmann mit dem Auto, das eine Besonderheit hatte, mit der der damals junge Autofahrer nicht gerechnet hatte. „Als ich zum ersten Mal damit an die Tankstelle gefahren bin, kriege ich den Tankdeckel nicht auf. Weil man im Innenraum zuerst noch einen Hebel ziehen musste, um den Deckel zu entriegeln. Der war unter dem Armaturenbrett.“