Bei einem Unfall in der Langentalstraße erlitt die Fahrerin am Freitag einen Schock und leichte Verletzungen. Die Feuerwehr musste sie aus ihrem stark beschädigten Wagen befreien. Die 60-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 7.35 Uhr vom Beckerswäldchen Richtung Etzelweg unterwegs, als sie nach einer Kurve von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben auf ein Beton-Abwasserrohr prallte. Ihr VW Golf überschlug sich und kam einige Meter weiter im Straßengraben zum Stehen. Während der Bergungsarbeiten, die bis etwa 9.15 Uhr andauerten, war die Langentalstraße voll gesperrt. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 15.000 Euro an.