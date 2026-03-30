Florettfechterin Mia Eve Paul von der VT Zweibrücken ist beim Turnier in Frankreich in der U15 nicht zu stoppen. Auch nicht von den Gegnerinnen aus dem Gastgeberland.

Zwei Monate nach der Teilnahme am größten Jugend-Fechtturnier der Welt in Paris stand Mia Eve Paul von der VT Zweibrücken erneut in Frankreich auf der Planche. Mit dem Florett duellierte sie sich in der Altersklasse U15 beim 30. Internationalen Fechtturnier von ASIM Escrime Illzach.

Der Vorort von Mülhausen im Département Haut-Rhin in der Region Grand Est ist im Fechten sehr aktiv und hatte bei seinem Turnier an zwei Tagen gleich neun Disziplinen in den Waffengattungen Florett und Degen angeboten. Für Mia Eve Paul machten sich im speziellen Austragungsmodus „Jeder gegen jeden“ in Dreier-Pools die unzähligen Trainingseinheiten und Lektionen mit VTZ-Trainer Volker Petri wieder bezahlt. In allen drei Gefechten erreichte sie als Erste die Vorgabe von 15 Treffern und siegte. Zweimal gelang der Contwigerin dabei sogar ein 15:1.

Zwei sehr klare Siege

Im Halbfinale stand sie der Französin Emma Pasqualin (Guebwiller) gegenüber. Auch hier machte Paul kurzen Prozess, ging mit einem klaren 10:1-Sieg von der Planche. Im Finale um den Turniersieg schlug sie dann die Französin Lara Torrisi (St. Louis) fast ebenso deutlich mit 10:2 und durfte dafür stolz die Goldmedaille, einen Pokal und ein Fecht-T-Shirt in Empfang nehmen.