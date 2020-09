Mit zwei Heimspielen am Freitagabend startet Handball-Oberligist VT Zweibrücken-Saarpfalz in die neue Saison. Zum Auftakt in der Staffel 2 der RPS-Oberliga empfängt am 2. Oktober die VTZ den benachbarten Aufsteiger aus der Saarlandliga, den TV Homburg, der von Ex-VTZ-Trainer Mirko Schwarz trainiert wird und für den in dieser Saison Richard Wilga auf Torejagd geht. Linksaußen Wilga trug vergangene Saison noch das Zweibrücker Trikot. Das zweite Saison- und Heimspiel bestreiten die Zweibrücker dann erst wieder am 30. Oktober: Dann ist die HSG Völklingen zu Gast. Die RPS-Oberliga spielt in dieser Saison in zwei Gruppen mit acht Teams. Der slowakische Kreisläufer Erik Zilincik wird aus privaten Gründen nicht mehr für die VTZ auflaufen. Verein und Spieler lösten den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen auf.

Auch in der gleichfalls in zwei Gruppen aufgeteilten RPS-Oberliga der Frauen sind die Spieltermine festgelegt worden. Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken starten in der Staffel eins mit neun Mannschaften am Samstag, 3. Oktober, um 16 Uhr mit einem Heimspiel gegen die TG Waldsee in die neue Saison. Bisher sind bei den VTZ-Herren und den SV 64-Damen nur Spiele in der großen Westpfalzhalle geplant. Als zweites tritt die SV-Damentruppe von Trainer Rüdiger Lydorf am Sonntag, 11. Oktober, bei den HF Köllertal an. Danach ist für die SV-Damen Pause bis zum 1. November.