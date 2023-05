Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oberligist VTZ Saarpfalz geht mit gemischten Gefühlen aus den Spielen am Wochenende, die beide auf Messers Schneide standen. Gegen Bingen hat die VTZ das bessere Ende für sich, bei der HSG Eckbachtal am Sonntag zieht die VTZ den Kürzeren. Am Freitag hat mancher VTZ-Spieler nah am Wasser gebaut, ein anderer bleibt völlig cool.

Herzschlagfinale am Freitagabend im Oberliga-Spiel zwischen der VT Zweibrücken-Saarpfalz und der HSG Rhein-Nahe Bingen: Drei Tore in den letzten 60 Sekunden zeigten, wie umkämpft die Partie