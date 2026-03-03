Selbst mit einem kleinen Aufgebot von sieben Fechtern zieht die VT Zweibrücken (VTZ) bei den südwestdeutschen Meisterschaften eine positive Bilanz.

Neben der Silbermedaille von U13-Fechter Cem Schneider mit dem Degen, gab es auch für den jüngsten VTZ-Florettfechter Malte Wrobel bei der U9 Silber. Mara Rossbach überraschte ebenfalls bei ihrem Debüt bei der U11 mit der Bronzemedaille bei den Mädels. Annika Becker (U13) sicherte sich bei ihrem dritten Turnier in Folge eine Medaille und freute sich über Bronze im Florettwettbewerb.

Punkte für die DM-Qualifikation

Beim Ranglistenturnier des Südwestdeutschen Fechtverbandes in Mainz gab es Punkte in den Altersklassen U13 und U17. Die eigentlich noch bei der U15 startende VTZ-Akteurin Mia Eve Paul wurde bei der U17 Achte. Ihr Siegeszug wurde durch die spätere Gewinnerin Paule Giesler ( Luxemburg) beim 8er K.o. gestoppt. Ebenso wie Emma Rossbach (19. Platz) konnte sie dennoch Punkte für die Qualifikation zu den deutschen Meisterschaften sammeln.

Im Team-Mix-Wettbewerb der U17 Open waren die VTZ-Mädels ohne ihren besten VTZ-Jugendfechter Johann Knauf chancenlose und belegten im Endresultat Rang fünf.

Wrobel und Schneider holen Silber

Mit ihrem Miniflorett haben die Jüngsten des Turniers bei der U9 mit einer heißen 72er Klinge gefochten. Nach der Setzrunde standen sich im Finale der Ukrainer Myron Fiedotov (TSV Speyer) und Malte Wrobel gegenüber. Der Favorit aus Speyer setzte sich mit 10:3 durch. Der Großbundenbacher Malte Wrobel freute sich trotzdem über Silber.

Cem Schneider behielt über die Vorrunde hinaus seine weiße Weste. Im 16er K.o. besiegte er Theodor Binne (TG Frankfurt Höchst) 10:1, später auf dem 8er Tableau Paolo Wagner (Wiesbadener FC) 10:5 und im Halbfinale Linus Denzler (HC Bad Dürkheim) 10:7. Gegen Janosch Landefeld, Landesranglistenerster vom TV Dillenburg, endete der Siegeszug von Cem Schneider im Finale mit 4:10.

Bronzemedaillen für die Mädchen

Die Teilnahme hat sich auch für Annika Becker gelohnt, die beim 8er K.o. die Spanierin Lena Frieros Espada 10:3 besiegte. In einem spannenden Halbfinale war sie erst der späteren Zweitplatzierten Elena Vasilia Enchev (Kaiserslautern) 7:10 unterlegen, Bronze konnte ihr aber niemand mehr nehmen.

Groß war die Aufregung auch bei U11-Fechterin Mara Rossbach, als sie nach der Setzliste im Halbfinale auf die Wiesbaderin Zoe Tupa traf. Trotz der 5:10-Niederlage war die Freude über Bronze groß.

Unter Wert geschlagen

In einer turbulenten Setzrunde schaffte Erik Lemmen (U11) mit seinen draufgängerischen Angriffsaktionen den Sprung auf das 8er Tableau. Gegen Clemens Petry vom CTG Koblenz unterlag Lemmen nach anfänglicher Führung nur denkbar knapp mit 8:10. Ärgerlich für den trainingseifrigen Zweibrücker, dem in einigen Situationen die Erfahrung fehlte, "treffen ohne getroffen zu werden", wie es Trainer Volker Petri ausdrückte. Mit Rang fünf im Endresultat wurde Erik Lemmen unter Wert geschlagen.

Der Einsatz an beiden Wettkampftagen habe sich für die VTZ-Jugendathleten gelohnt, resümierte Volker Petri, der gemeinsam mit seinen Trainer-Kollegen Peter Conzelmann und Stefan Rossbach die Kinder und Jugendlichen in Mainz-Gonsenheim betreut hat.