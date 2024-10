Mit einem deutlichen 77:54-Erfolg (20:9, 36:23, 62:30) gewannen die Zweibrücker VTZ-Basketballer in der ersten Runde des Pfalzpokals bei der zweiten Mannschaft von Maxdorf.

Der Landesligist war bei seinem Pokalspiel gegen das junge Maxdorfer Team von Anfang an konzentriert, gewann das erste Viertel deutlich mit 20:9 und ging mit 36:23 in die Pause. VTZ-Spielertrainer Aykut Bozdemir hatte gleich fünf Akteure aus der zweiten Mannschaft dabei. „Die jungen Spieler haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt“, lobt Bozdemir seine Jungs, die Stammspieler wie Johannes Meenken und Milomir Mihailovic gut ersetzten.

Zufrieden mit der Taktik

„Ich habe meist mit verschiedenen Formationen spielen lassen“, beschreibt Zweibrückens Spielertrainer seine Taktik gegen den Bezirksligisten. „Entweder spielten wir mit einer Aufstellung von nur jungen Spieler, oder die erfahrenen Cracks, wie zum Beispiel Tim Burkholder (18 Punkte), Luca Höchst (10), Max Simon (18) und ich selbst waren auf dem Parkett“, war Bozdemir sehr zufrieden mit seiner gewählten Taktik. „Man hat im Spiel schon gesehen, dass es Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Mannschaft gibt. Gut gearbeitet haben die Jungen in der Defensive und auch bei den Rebounds. Dagegen müssen sie in der Offensive noch besser im Abschluss werden“, kritisiert Bozdemir moderat seine Jungs, die sich ansonsten gut in die Mannschaft einfügten.

SO SPIELTEN SIE

VT Zweibrücken: Burkholder (18), Höchst (10), Simon (18), Bozdemir (8), Foster (13) – Ketter (6), Reinhardt (29), Hipskind (2), Fischbach.