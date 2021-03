Horst Ließfeld, der Marktmeister der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ), ist verstorben. Ließfeld organisierte von 1980 an den VT-Turnerjahrmarkt genau 40-mal. Ließfeld war bei Babcock Borsig in Berlin als Montageingenieur für große Kelteranlagen beschäftigt. Er bekam aber zu Pfingsten immer Urlaub, damit er in der Heimat den Turnerjahrmarkt stemmen konnte. 2003 trat Ließfeld, vom Typ her ruhiger Schaffer, beruflich in den Ruhestand, nicht aber als Marktmeister.