Erfolg für David Bauer von der VT Zweibrücken: Der 15-Jährige holt sich im Jugendlauf über 800 Meter in Rehlingen den Sieg. In der zweiten Rennhälfte zieht er davon.

Seinen ursprünglich geplanten Saisonauftakt hatte VTZ-Mittelstreckler David Bauer vor 14 Tagen wegen gesundheitlicher Probleme noch verschieben müssen. Nun war die Frage, wie sich der Trainingsrückstand auf seine Form auswirken würde. „Ich möchte die Zwei-Minuten-Marke attackieren“, formulierte der 15-Jährige im Vorfeld trotzdem eine ambitionierte Zielstellung.

Das wollte die Konkurrenz am Sonntag im schnellsten der drei Jugendläufe beim renommierten Internationalen Pfingstsportfest in Rehlingen dann offenbar auch, denn der Saarbrücker Mateo Schmitt ( LSG Saarbrücken-Sulzbachtal) führte das Feld in schnellen 28 Sekunden auf den ersten 200 Metern an. Die Spitze passierte die 400 Meter in knapp 57 Sekunden. Hier fand sich Bauer an Position sieben in dem wie an einer Perlenschnur aufgereihten zehnköpfigen Feld wieder. Die Zuschauer sahen nun, wie der junge VTZler aus Hinterweidenthal sein Tempo steigerte und in beeindruckender Manier auf der Gegengeraden zwischen 500 und 600 Metern das gesamte Feld überholte.

Neue Bestmarke

Eingangs der Zielgerade hatte der Schüler des Ottfried-von-Weißenburg-Gymnasiums in Dahn einen deutlichen Vorsprung herausgelaufen. Nur Julius Lepper (TV Homburg) konnte Bauer folgen, dessen Sieg aber nicht mehr gefährden. Im Ziel stoppte die Uhr bei 2:00,01 Minuten für Bauer, Lepper kam auf 2:00,66 Minuten. Sein hochgestecktes Ziel hat der VTZ-Athlet damit erreicht und seine alte Bestmarke um mehr als zwei Sekunden nach unten geschraubt. „Die Zwei-Minuten-Marke soll dieses Jahr noch fallen, meine Form stimmt“, nimmt Bauer als Erkenntnis aus Rehlingen mit.

Dorian Senst vom LAZ Zweibrücken belegte über 800 Meter der Altersklasse M15 Platz drei. Er kam in 2:10,03 Minuten hinter Sieger Johannes Bach (TV Ludweiler/2:07,09 min) und Morice Laux (LC Rehlingen/2:09,79 min) ins Ziel.