Die Corona-Krise stellte und stellt die Sportvereine allerorts vor große Herausforderungen. Mit dem Motto „Sport mit Abstand – aber kein Abstand vom Sport“ des Zweibrücker Autors Michael Dillinger hatte sich die Vereinigte Turnerschaft Zweibrücken (VTZ) 2020 am Wettbewerb „Sterne des Sports“ beteiligt, der jedes Jahr von den Volks-und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ausgeschrieben wird. Dabei landete die VTZ zunächst auf der regionalen Ebene Südwestpfalz (prämiert mit 500 Euro) auf Platz eins und war damit nach dem Jahr 2018 wieder für die Landesebene qualifiziert. Hier wurde die VTZ „Für das beispielhafte gesellschaftliche Engagement“ erneut mit 500 Euro ausgezeichnet. Die VT Zweibrücken hatte in diesem Corona-Sommer – während des Lockdowns ihrer Turnhallen und des Fitnessstudios – versucht, Kontakt mit den Mitgliedern zu halten und sie in der schwierigen Zeit vielfältig zu unterstützen. Die einzelnen Abteilungen hielten dabei über die vereinseigenen Trainer per Whatsapp, Mails und Videos auf der vereinsinternen Homepage Kontakt zu ihren Mitgliedern. Zudem wurden über einen eigenen Youtube-Kanal, Online-Training und Challenges unterschiedliche Möglichkeiten zum Sporttreiben und zur Unterhaltung angeboten. Als Sport im Freien wieder erlaubt wurde, nutzten das ebenfalls viele Gruppen direkt. Der Vereinsvorstand hatte, sobald eine neue Corona-Verordnung des Landes herauskam, sofort die Hygienevorschriften für den Verein und das Fitnessstudio angepasst und gleich für alle veröffentlicht. Damit gelang es dem Verein weitgehend, sein soziales Ziel zu erreichen: den Kontakt untereinander zu halten und den Zusammenhalt zu stärken. Die Siegerehrung des Wettbewerbs „Sterne des Sports“ fand jetzt, nicht wie sonst üblich in Pirmasens und Mainz, in der VTZ-Turnhalle der Zweibrücker Festhalle statt. Auf dem Foto sind zu sehen (von links): Karl Otto Benoit, Karate- und Budolife-Trainer; die VTZ-Vorsitzende Gisela Alt und Autor Michael Dillinger.