Nur zwei Athletinnen schickten die Hammerwerfer der VT Zweibrücken am Samstag bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften ins Rennen. Dafür war die Ausbeute am Ende prima.

In der Ortsgemeinde Bengel im Landkreis Bernkastel-Wittlich an der Mosel hätte der Wettkampf für die beiden VTZ-Sportlerinnen nicht unterschiedlicher laufen können. Hermine Mayer pulverisierte in der W15-Altersklasse mit fast allen Würfen ihre alte Bestmarke. Ihr bester Versuch, der dritte, landete bei 21,62 Metern, was ihr Gold in dieser Altersklasse einbrachte. VTZ-Wurftrainerin Hanna Luxenburger startete in der Frauenklasse und gewann mit den 36,68 Metern aus dem zweiten Versuch die Bronzemedaille. Für Luxenburger lief es überhaupt nicht rund. „Im Sport können Freud und Leid so dicht beieinanderliegen. Das ist einfach so. Für Hermine heißt es weiter wie bisher auf den Erfolg aufbauen. Für mich heißt es abhaken, vergessen und nach vorne blicken“, so Luxenburger.