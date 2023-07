Die ersten Reisepläne des Zweibrücker Hammerwerfers Timo Port für diesen Sommer stehen fest: Es geht nach Slowenien, die richtigen Klamotten hat er auch – auch wenn noch nicht alles passt.

Die Vorfreude steigt und steigt: Anfang Juli ist Hammerwerfer Timo Port vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) für das Europäische Olympische Jugend-Festival in knapp Wochen im slowenischen Maribor nominiert worden. Vom 23. bis 29. Juli tritt der 17-Jährige dort an.

„Ich habe es zwar geahnt, dass ich nominiert werde. Aber die Erleichterung, wenn es so ist, ist dann doch groß“, gibt der Sportler der VT Zweibrücken zu. Der Schützling von Trainer Jörg Zimmermann, Anfang Mai Landesmeister in der U18-Altersklasse geworden, hatte in dieser Saison seine Bestleistung mit dem Fünf-Kilo-Hammer von 69,27 Metern im Vorjahr allerdings auch über 71,94 auf starke 74,05 Meter gesteigert. Zudem hatte er den Ausscheidungswettkampf für die European Youth Olympic Games (EYOF) in Slowenien Mitte Juni in Kassel klar gewonnen. Am Samstag, 22. Juli, fliegt Port mit dem deutschen Team von Frankfurt nach Graz, von dort geht es mit dem Bus weiter nach Maribor.

Am Samstag noch mal ein Wettkampf im Saarland

Dieser Tage kam nun nach der ersten Mail mit der Nominierung auch das Paket mit der offiziellen Kleidung in Blieskastel-Biesingen bei Familie Port an. „Es hat fast alles gepasst“, berichtet Port lachend, „ich musste nur zwei Sachen neu bestellen“. Der Schüler der berufsbildenden Ignaz-Roth-Schule in Zweibrücken, der nach den Sommerferien in die zwölfte Klasse kommt, und sein Trainer haben zuletzt ein bisschen Intensität im Training rausgenommen, „auch kommende Woche beim Krafttraining ist das so“, sagt Port. Am Samstag startet er aber noch mal beim Hammerwurftag im saarländischen Sulzbach, um im Wettkampfrhythmus zu bleiben.