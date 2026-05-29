Es ist für sie der Höhepunkt der Saison: VTZ-Fechterin Svenja Voigt nimmt am Wochenende an der DM in Berlin teil. Voigt greift bei den Florett-Damen zur Waffe.

Als Ranglistenerste des Südwestdeutschen Fechtverbands punktete die 31-jährige Fechterin der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken (VTZ), die auch in Zweibrücken wohnt, seit den international offenen Südwestdeutschen Meisterschaften Mitte November 2025 in Zweibrücken immer wieder fleißig mit dem Florett bei verschiedenen Ranglistenturnieren und Meisterschaften und gab bis zur DM-Voranmeldung Mitte Mai ihre Poleposition in der Rangliste nicht mehr ab.

Feld auf 64 Einzelstarterinnen begrenzt

Im Horst-Korber-Sportzentrum (im Berliner Westen, in der Nähe des Olympiastadions) ist das Feld auf 64 Einzelstarterinnen begrenzt. Dazu gehören auch die 16 Florettasse der aktuellen Damen-Rangliste des Deutschen Fechter-Bundes (DFB), die viel Erfahrung von Europa- und Weltmeisterschaften mitbringen. Daneben kreuzen 48 Qualifizierte der Landesverbände die Klingen und hoffen, es nach der Setzliste der Vorrunde in die Direktausscheidung zu schaffen.

Bei den deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr am Olympiastützpunkt in Tauberbischofsheim belegte Voigt, die als selbstständige mobile Tierphysiotherapeutin, Tierosteopathin und Tierakupunkteurin arbeitet, Rang 42.