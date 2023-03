Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Abstiegskampf pur am Sonntag in der Westpfalzhalle. „Das sind drei ganz, ganz wichtige Spiele“, hatte Kai Schumann, Trainer des Handball-Oberligisten VT Zweibrücken-Saarpfalz, vor Wochenfrist bereits den Fokus gesetzt. Drei Mal in Folge hat die VTZ jetzt Heimrecht gegen drei potenzielle Mitabstiegskandidaten. Auftaktgegner ist der HV Vallendar (Anwurf: 17 Uhr).

Die Lage ist aktuell schwierig einzuschätzen. Die Zahl der Absteiger ist unklar, hängt von den möglichen Absteigern aus der Dritten Liga ab. Dazu ist die Tabelle nur bedingt aussagekräftig.