Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach langer Corona-Pause starten am Sonntag (18 Uhr, Hofenfels-Gymnasium) auch die Basketballer der VT Zweibrücken wieder in eine neue Saison. Los geht’s in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz gegen