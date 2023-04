Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Basketballer der VT Zweibrücken sind gerüstet für das Spitzenspiel am kommenden Sonntag in eigener Halle gegen den punktgleichen Tabellenzweiten aus Mainz. Am Sonntag ließen sie im Landesligaspiel bei der DJK Nieder-Olm II nichts anbrennen, verteidigten ihre gute Ausgangslage. Die VTZ siegte deutlich mit 120:57 (36:12; 63:26, 95:47).

„Nieder-Olm hatte eine sehr junge Mannschaft“, sah Zweibrückens Trainerin Gabriela Chnapkova einen großen Vorteil in puncto Erfahrung bei ihrem Team. Gastgeschenke brachten