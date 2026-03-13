Linett Lorenz macht der Sport nicht nur Spaß, er ist auch wichtige Therapie. Denn sie leidet an Mukoviszidose, Zöliakie und Diabetes. Was das im Alltag für sie bedeutet.

Früher Montagabend in der Turnhalle unterhalb der Zweibrücker Festhalle: Ein Hochreck und ein niedriges Reck sind aufgebaut, dazu eine Sprungbahn und vier Schwebebalken in unterschiedlichen Höhen. Rund 15 bis 20 Mädchen und jugendliche Turnerinnen üben an den Geräten. Drei Trainerinnen der VT Zweibrücken stehen ihnen mit Rat, Tat und Hilfestellung in der Übungseinheit zur Seite.

Zu den VTZ-Turnerinnen gehört Linett Lorenz. Gerade versucht sie an einem der mittelhohen Schwebebalken die Drehung im Hockstand. Es klappt nicht, die 13-Jährige aus Niederauerbach verliert das Gleichgewicht und muss absteigen vom Gerät. Sie ist sichtlich genervt, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Mit einer Teamkollegin diskutiert sie kurz, dann versucht sie die Übung an dem von ihr ungeliebtesten Turngerät erneut. Viel zu trainieren, dreimal je zweieinhalb Stunden pro Woche, ist für die Schülerin der achten Klasse der Integrierten Gesamtschule Contwig (Lieblingsfächer Sport und Mathematik) ganz selbstverständlich.

Sport als Therapie wichtig

Dabei ist das überhaupt nicht selbstverständlich. Denn Linett Lorenz ist im Gegensatz zu ihren Turnkolleginnen schwer krank. Sie leidet von Geburt an der nicht heilbaren Krankheit Mukoviszidose, dazu kam 2023 noch Zöliakie und quasi als Begleiterscheinung dessen auch noch Diabetes vom Typ 3C. Mukoviszidose ist eine vererbbare Stoffwechselerkrankung, bei der ein Gendefekt zähen Schleim in Lunge, Bauchspeicheldrüse und anderen Organen verursacht. Zöliakie beschreibt eine chronische Entzündung der Dünndarmschleimhaut durch Glutenunverträglichkeit.

Eine sportliche Familie aus Niederauerbach (hinten von links): Mama Magdalena, die große Schwester Liana, Papa Viktor und (vorne) die begeisterte Turnerin Linett Lorenz. Foto: Matthias Müller

„Nach ihrer Geburt 2012 im evangelischen Krankenhaus war Linett immer so blass“, erzählt ihre Mama Magdalena. Die Kinderärztin habe sie dann in die Homburger Uniklinik zur Untersuchung geschickt. Erst nach etlichen Untersuchungen habe ein Test nebenbei auf Mukoviszidose dann die Diagnose ergeben. „Bis zu dem Zeitpunkt wussten wir davon noch nichts“, berichtet die 38-Jährige, die mit ihrer Familie in Niederauerbach lebt. Auch nicht, dass es tatsächlich einen Fall mit dieser Krankheit in der weiteren Familie gibt.

Nach der Diagnose wurde Linett medikamentös eingestellt, die Infekte ließen nach, es ging ihr besser. Heute muss sie morgens ihre Kaftrio-Tabletten, nach zwölf Stunden dann Kalydeco-Tabletten nehmen. Und zu jedem Essen noch das Medikament Kreon zur Verdauung. Dazu muss sie zweimal täglich eine sechsprozentige Salzlösung inhalieren und noch einmal wöchentlich zur Physiotherapie.

Ernährung großes Thema

Insgesamt soll Linett Lorenz fettreich essen – und immer zu bestimmten Zeiten, auch in den Ferien. „Sie isst eigentlich alles und ist auch brav, was das Essen angeht. Man fühlt als Mama schon mit, wenn sie geliebte Sachen wie Kinder-Country oder Duplo aufgrund Ihrer Glutenunverträglichkeit nicht mehr essen darf“, stellt Magdalena Lorenz fest. Es sind einige Punkte, die sie ihn ihrer Ernährung einschränken. Glutenfreie Gummibärchen gehen schon mal, aber ganz selten, Wassereis zum Beispiel gar nicht, da dies den Blutzucker zu hochtreibt. Auch Wasser aus dem Hahn darf sie nicht trinken, weil das Risiko von Pseudomonas-Keimen in Trinkwasserrohren für Mukoviszidose-Betroffene gefährlich werden kann. Grüner oder schwarzer Tee ist nicht erlaubt, weil das die Wirkung der Medikamente einschränken würde.

„Aber ich mag Döner sehr“, sagt das junge Mädchen. Den macht die Mama aber selbst, wie sie auch alles für die Familie kocht – einfach, um genau zu wissen, was die Speisen enthalten. Natürlich benutzt sie auch glutenfreies Mehl, „und glutenfreie Nudeln essen wir alle“. Urlaube sind wegen der Nahrungsfrage schwierig, „wir müssen immer ein spezielles Hotel suchen und bekommen“, stellt die Mama fest.

Die ganze Familie ist sportlich unterwegs

„Sport ist als Therapie wichtig. Die Lunge muss sich dehnen und in Bewegung bleiben“, sagt Mama Magdalena. Die Familie unterstützt die jüngste Tochter dabei. Die um ein Jahr und neun Monate ältere Schwester Liana spielt bei der VT Zweibrücken im U18-Team Basketball. Magdalena Lorenz legte, nachdem Linett mit fünf Jahren bei der VT Niederauerbach mit dem Turnen begonnen hatte, erst richtig sportlich los. „Ich wollte ihr das vorleben und bin dann noch vor Corona auch Übungsleiterin geworden“, sagt sie. Heute gibt sie zweimal pro Woche Kurse mit Full-Body-Workouts, dazu bietet sie einmal wöchentlich Krafttraining mit Langhanteln an. Zu ihren Kursen geht dann oft auch Papa Viktor (41) mit.

„Mit dem Sport ist Linett aufgeblüht und hat rasante Fortschritte gemacht“, berichtet Mama Magdalena. Mit sieben Jahren wechselt sie zur VT Zweibrücken, wo die Mama jetzt auch selbst Trainerin ist. „Die haben sich Linett erst mal angeschaut, was sie schon kann, und dann ihr Talent vor allem für den Barren erkannt“, sagt Magdalena rückblickend. Von Anfang an sei der Zusammenhalt bei den Turnerinnen der VTZ ganz toll, Linetts Krankheit kein großes Thema gewesen.

Für ihr Lieblingsgerät Barren hat Linett Lorenz viel Talent: Gerade übt sie häufig den Handstand. Foto: MML

Lieblingsgerät ist der Barren

Ein solches ist dagegen die im März anstehende Konfirmation für das junge Mädchen. Linett Lorenz ist vor allem wegen der Kleidergröße froh, dass sie im Vorjahr wieder zehn Zentimeter gewachsen ist. Eine Zeitlang war sie in der fünften, sechsten Klasse wegen der Zöliakie im Wachstum stehen geblieben, war oft schlapp und müde. „Das hat sie geärgert und runtergezogen“, sagt die Mama.

Gerade strahlt Linett Lorenz aber übers ganze Gesicht. Die Tochter schwingt in der Montagseinheit erst am Hochreck mehrmals am langen Arm hin und her, bevor sie an den Barren wechselt. Aufhocken auf die Stange und Handstand sind gerade die Themen der Übungseinheiten an ihrem Lieblingsgerät. Sie freut sich, wenn es klappt – am besten auch gleich wieder am Wochenende bei den Gaumeisterschaften in „ihrer“ Contwiger Schulturnhalle.

Info

Neben Linett Lorenz sind für Einzelwettkämpfe der Gaumeisterschaften der Mädchen am Wochenende noch 183 weitere Turnerinnen gemeldet. Sechs Vereine nehmen daran teil: der TV Pirmasens, der TV Lemberg, der TV Hauenstein, die VT Zweibrücken und die VT Niederauerbach. Die VT Contwig ist zudem Ausrichter der Gaumeisterschaften. Geturnt wird am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Contwig.