Unter der dem Motto „Revanche gelungen“ stand die Auswärtspartie der Basketballer der VT Zweibrücken in der Basketball- Oberliga. Mit 64:61 (18:21, 38:34, 50:50) gewann die VTZ beim TuS Kreis-Karden und revanchierte sich mit diesem knappen Sieg für die im Hinspiel zuhause erlittene 79:91-Heimspielniederlage.

„Das war heute ein nervenaufreibendes Spiel meiner Mannschaft,“ war Zweibrückens Coach Soeren Adomeit nach der Partie noch ganz fertig. „Wir haben heute wieder mit Herz und Einsatzwillen gespielt, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag gelegt.“ Nach dem 17. Spieltag liegt das Team von Trainer Soeren Adomeit jetzt mit sieben Siegen und 14 Punkten auf dem achten Tabellenplatz der Oberliga.

Dass es am Ende noch sehr knapp wurde, lag nach Adomeits Analyse auch an dem guten Auftreten der gegnerischen Mannschaft, die über die gesamte Spielzeit dagegenhielt. Treis-Kardens Spielmacher Nelson Da Costa (18 Punkte) war von der Zweibrücker Defensive nur schwer zu kontrollieren. „Doch wir sind nach Rückständen immer wieder zurückgekommen, weil wir auch taktisch sehr diszipliniert aufgetreten sind“, lobt Adomeit seine Mannschaft.

VTZ am Schluss etwas zielstrebiger

Wie knapp der Spielverlauf war, zeigt der Blick auf die einzelnen Spielabschnitte. So ging das erste Viertel knapp mit 21:18 an die Trierer Mannschaft. Zur Pause stand es dann 38:34 für die VTZ. Nach der Pause ging es spannend weiter, kein Team konnte sich entscheidend absetzen. So stand es nach dem dritten Viertel 50:50 Unentschieden.

„Am Ende waren wir dann das etwas glücklichere Team, weil wir etwas zielstrebiger gespielt haben und auch besser im Abschluss waren“, befand Trainer Adomeit, der aus seiner Mannschaft in Tim Burkholder (21 Punkte), Aykut Bozdemir (10) und Max Simon doch drei Spieler hervorheben wollte.

