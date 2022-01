Eigentlich wollten sich die Basketballer der VT Zweibrücken am Sonntagabend im Heimspiel mit einem Sieg gegen die Spielgemeinschaft Ludwigshafen/Frankenthal für die knappe Hinspielniederlage (62:63) revanchieren. Doch daraus wurde nichts.

Aus diesem Vorhaben wurde in der Sporthalle des Hofenfels-Gymnasiums deshalb nichts, weil der Basketballverband das Spiel wegen einiger Corona-Fälle im Gästeteam abgesetzt hat. „Nach einem Ersatztermin wird noch gesucht“, teilte Zweibrückens Spielertrainer Denis Rendgen mit. „Wir hätten gerne gespielt, obwohl wir auf unseren Top-Scorer Milomir Mihailovic hätten verzichten müssen, der erkältet war, aber kein Corona hat.“

Das VTZ-Spiel gegen Ludwigshafen/Frankenthal ist schon das dritte abgesagte der Saison: In der Vorrunde wurde das Spiel gegen Bad Kreuznach als Sieg (20:0) für die VTZ gewertet. Das ausgefallene Partie gegen die SG Speyer/Schifferstadt vom November muss noch neu terminiert werden. „Jetzt hoffen wir darauf, dass es am Sonntag auswärts in Oppenheim weitergeht“, sagt Rendgen.