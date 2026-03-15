Zweibrücken führt kurz vor Schluss, verliert aber 85:92 in Saarbrücken. Die VTZ-Korbjäger sind nun auf die Konkurrenz angewiesen, wollen sie Oberligist bleiben.

Ärgerlich: Die Oberliga-Herren der VT Zweibrücken verlieren das wichtige Vier-Punkte-Spiel im Abstiegskampf beim BBV Saarbrücken, der damit definitiv in der Abschlusstabelle auf Platz elf (14 Punkte) vor der VTZ bleibt. Am Samstag verlor das VTZ-Team von Trainer Igor Gjorgjievski in Saarbrücken mit 85:92 (22:17, 38:37, 61:62) und bleibt mit zwölf Punkten auf Platz zehn stehen. Die Zweibrücker haben es am letzten Spieltag (Sonntag, 16 Uhr, Ignaz-Roth-Halle) gegen Schlusslicht VfL Bad Kreuznach damit nicht mehr selbst in der Hand, die Klasse zu halten. „Auch wenn wir unser letztes Heimspiel gegen den Tabellenletzten Bad Kreuznach gewinnen sollten, ist das noch keine Garantie für den Klassenerhalt“, sagte Zweibrückens Abteilungsleiter Denis Rendgen. „Wir hätten das Spiel in Saarbrücken nicht verlieren müssen, haben uns die Niederlage selbst zuzuschreiben“, analysierte er weiter.

Auch Zweibrückens neuer Trainer Igor Gjorgjievski war nach Spielende ziemlich sauer: „Wenn man drei Minuten vor dem Ende mit drei Punkten Vorsprung führt, muss man das Spiel sicher nach Hause bringen“, kritisierte der Neucoach. „Wir haben in der Endphase des Spiels zu oft den Ball leichtfertig verloren und den Gegner so wieder aufgebaut“, sagte er unzufrieden. Auch Ex-Spielertrainer Aykut Bozdemir war angefressen: „Wir waren – ähnlich wie in den letzten Spielen – einfach zu nervös, haben viele leichte Bälle verloren und den Gegner dadurch aufgebaut.“

Kuriose Szene bringt VTZ aus dem Konzept

Dabei konnte sich in der Partie in Saarbrücken in den ersten ausgeglichenen drei Vierteln kein Team entscheidend absetzen. Mit 62:61 für die VTZ ging es in die Schlussphase. Im letzten Viertel punkteten beide Teams aus dem Spiel heraus, aber auch von der Freiwurflinie. Keiner konnte sich einen großen Vorsprung herauswerfen. Die besten Korbschützen auf VTZ-Seite waren Tim Burkholder (19 Punkte), Luca Höchst (16), Johannes Meenken (14), Milomir Mihailovic (11) und Niklas Geßner mit zehn Punkten. Auf Saarbrücker Seite glänzte Jimmy Lauter, der auf 28 Punkte kam und von der VTZ-Defensive schwer zu greifen war. Auch von der Freiwurflinie glänzte der BBV-Spieler mit zehn Treffern.

Drei Minuten vor dem Ende führte dennoch Zweibrücken mit drei Punkten Vorsprung. Dann kam es zu einer kuriosen Szene, als Mihailovic mit einem Korbleger auf plus fünf erhöhen konnte. In diesem Moment rollte ein Ball von außen aufs Spielfeld, der Schiedsrichter unterbrach die Partie. „Das war schon sehr ärgerlich“, beschreibt Bozdemir diese Schlüsselszene. „Wenn wir da mit fünf Punkten Vorsprung geführt hätten, wären wir sicher als Sieger vom Platz gegangen.“ So wurden die VTZ-Basketballer noch mal hektisch und mussten den Saarbrückern den Sieg überlassen.