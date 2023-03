Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das ist schon eine außergewöhnliche familiäre Konstellation: Christine Port und Sohn Timo, beide für die VT Zweibrücken am Start, führen in ihrer jeweiligen Disziplin und Altersklasse die Jahresbestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbands an.

Christine Port und ihr Sohn Timo haben sich unterschiedlichen Leichtathletik-Disziplinen verschrieben. Timo führt in der Altersklasse M15 die deutsche Jahresbestenliste im Hammerwurf