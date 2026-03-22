Sie hätten gerne gespielt und mit einem Heimsieg einen versöhnlichen Saisonabschluss gefeiert: die Oberliga-Basketballer der VT Zweibrücken. Doch daraus wurde am Sonntagnachmittag nichts. Jetzt heißt es Warten für die VTZ-Korbjäger.

Am Sonntagmorgen erfuhr die VTZ-Mannschaft per Mail, dass der Gegner, das Tabellenschlusslicht VfL Bad Kreuznach, nicht anreisen wird. „Sie haben wohl nicht genug Spieler zusammen bekommen“, sagte Luca Höchst, der sich neben einigen anderen VTZ-Spielern trotzdem in der Ignaz-Roth-Halle einfand, zur möglichen Begründung der Absage. „Wir hätten schon gerne noch mal gespielt“, stellte auch VTZ-Akteur Johannes Meenken vor Ort fest. Die Partie wird nun wohl mit 2:0 Punkten und 20:0 Körben für die VTZ gewertet. Für die Oberliga-Tabelle und den Abstiegskampf des Teams von Trainer Igor Gjorgjievski war sie aber ohnehin unerheblich. Selbst im Fall eines Siegs hätte sich die VTZ (zehn Punkte) nicht mehr von Rang zehn nach vorne arbeiten können. Die Zweibrücker sind nun abhängig von den Ergebnissen der 2. Regionalliga Nord. Gut: Der TV Bad Bergzabern schlug da am Samstag die SG Bad Dürkheim/Speyer. „Aber die Abschlusstabellen stehen meist erst im April fest“, sagte Meenken. Die VTZ muss also noch warten, bis sie weiß, ob sie Oberligist bleibt.