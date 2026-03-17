Ein Jahr nach dem Rückzug der 1. Mannschaft meldet sich die VT zurück, doch die Probleme bleiben. Was die Zukunft bringen könnte.

Mehr als ein Jahr ist es nun her, dass die Tischtennisabteilung der VT Zweibrücken ihre erste Mannschaft abmeldete. Die Flaggschiffe der jüngsten Vergangenheit verließen die Truppe von der Festhalle. Sebastian Schwartz und Paul Miller wechselten beide zum SV Mörsbach, Patrick Müller zum TTC Käshofen und Ullrich Keller zu den BTTF Zweibrücken.

Private Verpflichtungen, aber auch gesundheitliche Probleme führten dazu, dass eine Vielzahl von Spielern nicht mehr bereit war, höherklassig zu spielen. Gerne wollten einige Akteure der VTZ auch nur donnerstags an der Platte stehen. Neuverpflichtungen wie Alexander Spies und Frank Helbling brachten damals nicht die erhoffte personelle Entlastung. Aushelfen wollten die Akteure aus der zweiten Mannschaft jedoch nicht mehr, oder auch nicht so häufig. „Sie wollen nicht mehr so hoch spielen. In den unteren Klassen geht das Spielen lockerer von der Hand“, erklärte Ulrich Keller, der immer noch der Abteilungsleiter der VTZ-Tischtennisspieler ist, damals.

Neue Erste im Einsatz

Ein Jahr später gibt es eine „neue“ erste Mannschaft bei der VTZ. „Sie haben ein paar Spieler geholt. Frank und Susanne Eisenbarth sind gekommen. Die haben früher schonmal bei der VT gespielt“, erklärt Keller, über zwei reaktivierte Spieler der Mannschaft von Kapitän Jürgen Peter. Hinzu kommt, dass Paul Miller sich weiter um die Jugendlichen kümmert. „Das läuft solide weiter. Es ist eben nicht mehr wie früher. Da sind noch gefühlt 100 Kinder ins Jugendtraining gekommen“, sagt Keller. Auch Gerhard Ellrich verstärkte die Mannschaft vor der Saison, kam vom Stadtkonkurrenten, den BTTF Zweibrücken zur VT Zweibrücken. „Die bisherigen Spieler spielen unter sich. Gerhard Ellrich passt super dazu. Sie haben als Mannschaft Spaß. Mit einer Sechsermannschaft jetzt und als Vierermannschaft vielleicht abwechselnd“, erklärt Keller. Hinzu kam auch Rückkehrer Thomas Kloos, der jedoch in dieser Saison nur zu wenigen Einsätzen kam. Zu den Spielen kämen hier und da sogar mehr Spieler als benötigt. Dann spielt auch einer mal nur Doppel und ein anderer nur in den Einzeln“, sagt Keller. Die Planungen bei den VTZ-Tischtennisspielern gehen laut Keller weitestgehend von Jürgen Peter und Sven Wagner aus.

Doch wie geht es weiter beim früheren Pfalzligisten? „Sebastian, Paul und ich sind für eine Vierermannschaft zu wenig. Selbst mit Patrick Müller wären wir nicht genug. Da braucht es schon auf Dauer fünf oder sechs Spieler, um Ausfälle zu kompensieren. Der Abstand zur zweiten Mannschaft wäre auch enorm groß“, sagt Keller. Er werde mit seinen früheren Mitspielern die Lage eruieren, wenn die Vierermannschaften in den kommenden Jahren eingeführt werden. Aber es sieht auch Hindernisse. „Sebastian Schwartz hat nochmal Nachwuchs bekommen und damit genug zu tun. Patrick Müller ist beruflich häufig unterwegs. Es hat sich viel verändert“, sagt Keller. In der Kreisliga West schlägt nunmehr die erste Mannschaft der VT Zweibrücken auf. Sie spielen eine sehr solide Saison, belegen zur Zeit den vierten Rang und haben sogar nur zwei Zähler Rückstand auf den zweiten Rang, der den Aufstieg in die Bezirksklasse West bedeuten würde. Zuletzt wurden sogar die BTTF Zweibrücken III, die bis dahin kaum etwas liegengelassen hatte und den zweiten Rang belegt, mit 9:2 in der Fremde besiegt.

Bei günstigem Verlauf Aufstieg möglich

Mit dem gleichen Ergebnis wurde im Spiel in der vergangenen Woche der TTC Hettenhausen, diesmal in eigener Halle besiegt. Gegen den Vorletzten der Liga wurde es schnell deutlich. Zwei gewonnene Doppel von Klaus Hänisch/Sven Wagner und Frank und Susanne Eisenbarth waren der Auftakt zu einem deutlichen Spielverlauf. Bei einem sehr günstigen Verlauf und Niederlagen der Konkurrenz von den BTTF III und der VT Contwig III können es die VT Zweibrücken sogar noch schaffen, in die Bezirksklasse West aufzusteigen.

Voraussetzung hierfür ist jedoch ein Sieg im letzten Saisonspiel, am kommenden Samstag gegen den SV Weselberg III.