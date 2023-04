Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die VT Zweibrücken hat in der 2. Pfalzliga West in dieser Spielzeit einen schweren Stand und steht jetzt schon weit hinten in der Tabelle. Das Team um Kapitän Ulrich Keller wurde aber personell auch ordentlich durcheinander gewürfelt. So war gegen Pirmasens nichts zu holen, und so wird’s auch gegen die Übertruppe schwer.

Die Tischtennisspieler der VT Zweibrücken werden es in der 2. Pfalzliga West schwer haben. Das war schon weit vor Saisonbeginn klar, da die Liga in diesem Jahr eine ungewöhnliche Struktur