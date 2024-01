Die Erfolgsserie der Basketballer der VT Zweibrücken in der Oberliga ist zu Ende. Nach vier Siegen in Folge verloren die Zweibrücker ihr Auswärtsspiel bei der TSG Heidesheim klar mit 62:94 (22:32, 36:54,53:77).

Das Auswärtsspiel der VTZ-Basketballer am Samstag bei der TSG Heidesheim stand unter keinem guten Stern, denn es setzte eine glatte 62:94-Auswärtsklatsche. Schon beim Betrachten der einzelnen Viertel stellt man fest, dass das Zweibrücker Team nie eine Gewinnchance hatte. Schon zur Halbzeit lag das VTZ-Team mit 18 Punkten hinten, nach dem dritten Viertel sogar mit 24 Punkten. Und am Ende war die Differenz mit minus 32 Punkten mehr als deutlich.

„Ohne Herz und ohne Kampf“

„Wir haben heute ohne Herz und Kampf gespielt,“ stellte Zweibrückens Trainer Soeren Adomeit fest. „Das, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat, ließen wir heute komplett vermissen. Der einzige Spieler, der noch ein bisschen seine Leistung abrufen konnte, war Tim Burkholder. Alle anderen Spieler agierten unter ihrem Niveau.“

Dazu kam noch die gute Gesamtleistung des Gegners, der eine hohe Trefferquote hatte. „Das gegnerische Team war top eingestellt, hat einfach in allen Belangen besser gespielt und am Ende in der Höhe auch verdient gewonnen.“ Auch Burkholder, der noch etwas besser spielte als der Rest der Truppe, konnte seinem Trainer nur zustimmen: „Das war heute unterirdisch, was wir abgeliefert haben. Vielleicht waren wir nach den zuletzt vier Siegen zu euphorisch.“