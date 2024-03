Gewissermaßen war das schon Millimeterarbeit, was die Frau aus Blieskastel-Biesingen am Sonntag in Dortmund leistete. Sie setzte eine tolle Serie fort.

Knapper geht’s nicht: Mit einem Zentimeter Vorsprung gewinnt Weitspringerin Christine Port von der VT Zweibrücken den Titel der deutschen Hallenmeisterin der Masters. In Dortmund landete die 43-Jährige nach 5,21 Metern in der Sandgrube.

Port setzte damit eine Serie fort, schon von 2021 bis 2023 hatte sie draußen und der Halle mehrmals DM-Titel eingeheimst. Port, die Anfang Januar bei den Hallen-Pfalzmeisterschaften der Aktiven mit 5,33 noch auf Platz drei gesprungen war, legte in Dortmund gut vor: Gleich der erste Sprung der VTZ-Trainer Thomas Schultheiß trainierten Athletin brachte schon die Siegweite. In zweiten und vierten Versuch legte die Integrationshelferin im Zweibrücker Caritas-Kindergarten noch mal 5,14 und 5,16 Meter nach. Die zweitplatzierte Tanja Kuckelhorn (ASC Düsseldorf) kam in ihrem vierten Versuch auf 5,20 Meter nahe an die Sportlerin aus Blieskastel-Biesingen heran. Kerstin Knödler (Dürener TV) als Dritte landete bei 4,97 Meter.