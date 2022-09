Mit einem Großaufgebot geht der Fechtnachwuchs der Vereinigten Turnerschaft Zweibrücken beim 43. Internationalen Heinrich-Petri-Gedächtnisturnier am 10./11. September in der Zweibrücker Ignaz-Roth-Sporthalle auf die Fechtbahnen. In vier Altersklassen starten die VTZler in die Saison 2022/23.

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die VTZ um Abteilungsleiter und Turnierorganisator Volker Petri froh, das traditionelle Fechtturnier, das an den von 1933 bis 1977 tätigen Abteilungsleiter und Trainer erinnert, wieder durchführen zu können. Das Jugendturnier für Florett und Degen in den vier Altersklassen U11, U13, U15 und U17 ist das erste Ranglistenturnier der Fechtverbände Südwest und Saar nach den Sommerferien. Mancher Teilnehmer erlebt nach der Corona-Pause dabei seine Wettkampf-Premiere. Der beste Fechter wird mit der „Silbernen Rose“ des Zweibrücker Oberbürgermeisters, Marold Wosnitza, geehrt. Los geht es auf der Planche samstags und sonntags jeweils um 10 Uhr.