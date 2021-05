Die Voltigier- und Reitgemeinschaft Südwestpfalz (VRG) möchte sich im Landgestüt einen Turnraum einrichten. Die Raumsuche ist nicht ganz einfach. Führt sie zum Erfolg, könnte es der erste Schritt auf dem Weg zum Voltigier-Leistungszentrum sein.

Beim Vereinswettbewerb für den Nachwuchs-Leistungssport des Landessportbundes hat die VRG gerade wieder einen Zuschuss über 2500 Euro gewonnen. Der Verein wird erneut gefördert, weil er pfiffige Ideen vorbringt, weil er ambitioniert ist und weil die Vereinsarbeit Früchte trägt und zu großen sportlichen Erfolgen führte. Hätte die Corona-Pandemie das Voltigieren als Wettkampfsport nicht lahmgelegt, dann wäre der junge Verein längst mit einer eigenen Mannschaft in der schweren Klasse am Start. Das S-Team vollzieht im Voltigieren den letzten Schritt vom leistungsorientierten Breitensport zum Leistungssport. In der Saison 2021 wird die VRG mit einem S-Team antreten, das aus Eigengewächsen besteht. Der Kern voltigiert seit der Vereinsgründung 2011 zusammen, stieg zusammen von der A- bis in die S-Klasse auf.

Ein Wunschtraum

Um die Förderung des Nachwuchses zu stärken, will der Verein seine Trainingsmöglichkeiten verbessern. „Unser Wunschtraum ist ein Turnraum im Landgestüt“, sagt die VRG-Vorsitzende Sandra Schwebius. Das wäre ein Baustein auf dem Weg, im Landgestüt einmal einen Leistungsstützpunkt für Voltigierer aufzubauen. Zur Ausstattung des Turnraums hat der Landessportbund jetzt die 2500 Euro bereitgestellt, dafür sollen weitere Trainingsgeräte angeschafft werden.

Kürzere Wege

„Es gibt schon mehrere Ideen, wo man im Gestüt einen Turnraum einrichten kann“, sagt Schwebius, und nennt als Beispiel Räume über den Stallungen. Die Räume müssen hoch genug sein, um dort das Movie genannte Holzpferd aufzustellen, das dank Motorunterstützung Galoppsprünge simulieren kann. Derzeit steht das Gerät noch in der Mannlich-Realschule. Dort wurden zuletzt immer wieder vereinsübergreifende Lehrgänge, meist für Kader-Voltigierer, angeboten. Schwebius ist sich sicher, im Landgestüt das bestmögliche Trainingsumfeld für ihre Voltigierer gefunden zu haben. Mit dem Turnraum ließen sich Angebote über die Vereinsgrenze hinaus verwirklichen. „Die Grundausbildung im Voltigieren beinhaltet eine sehr große turnerische Komponente“, betont Schwebius. Mit dem Turntraining vor Ort hätten die Voltigierer dann auch kürzere Wege vom Trocken- zum Pferdetraining.

Die VRG-Vorsitzende weiß, dass es nicht einfach wird, das Projekt zu verwirklichen, denn der Verein ist nur Einsteller im Landgestüt, dort sind die Vereinspferde untergebracht, dort nutzt er stundenweise die Reithallen. Eine Förderung durch das Land oder den Sportbund ist meist an ein Eigentum, ein Erbbaurecht oder einen langfristigen, mindestens 20-jährigen Mietvertrag gebunden.

Offen für Ideen

„Ich habe keinen Turnraum“, sagt Maren Müller, Geschäftsführerin der Landgestüts-GmbH, und schließt eine kurzfristige Lösung aus. „Wir haben Stallungen mit riesigen Flächen darüber, aber die sind derzeit weder zugänglich noch nutzbar“, sagt sie. „Wenn man da etwas machen will, muss man richtig Geld in die Hand nehmen“, ergänzt Müller. Geld hat das Landgestüt aber nicht. Kreativen Lösungen verschließt sich die Landgestüts-Chefin nicht. „Wenn mir einer eine Idee präsentiert und eine Möglichkeit der Finanzierung, dann machen wir das“, sagt sie. Voraussetzung sei allerdings, dass die Stiftung als Eigentümerin der Gestütsanlagen dem Vorhaben zustimmt.

Von den Trainingsmöglichkeiten in einem Leistungszentrum würden auch die Voltigierer aus der Region profitieren. Und es könnten sich, wie andernorts, weitere Möglichkeiten ergeben. In Niedersachsen gibt es in Hohenhameln eine Fachschule für Voltigiertrainer, an der IGS Fürstenau ist Voltigieren ein Abiturfach.