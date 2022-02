Die Corona-Pandemie hatte das Voltigieren zwei Jahre fest im Griff. Die Pferdeturner der VRG Südwestpfalz hat die Pandemie zum denkbar blöden Zeitpunkt erwischt. Die erste Mannschaft war gerade in die schwere Klasse aufgestiegen, als sie von Corona ausgebremst wurde. Das steckte das Septett von Longenführerin und Trainerin Melissa Habibovic weg, arbeitete beharrlich weiter. 2021, als viele noch im Corona-Schlaf steckten, organisierte die VRG zwei Turniere, darunter die Pfalzmeisterschaft, bei der sich das Team mit (von links) Jonathan Geib, Maret Manuel, Tatjana Hofer, Selina Schmidt, Alina Ribizki, Celine Radtke und Julietta Pauls (hinten Melissa Habibovic mit Möbel Martins In Store Girl) den Titel sicherte. 2021 wurde sogar ein besonderes Jahr, denn erstmals starteten VRG-Voltigierer bei deutschen Meisterschaften: Jonathan Geib und Alina Ribizki bei der DJM, das Team bei der DM in Verden. Ein Ausrufezeichen gab’s auch: Geib wurde in den U21-Bundeskader berufen.