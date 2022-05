Die VR-Bank Südwestpfalz berät in der Geschäftsstelle an der Zweibrücker Kaiserstraße ergänzend zum Schalterbetrieb nun auch digital. Nach sechs Wochen Probebetrieb stellte die Genossenschaftsbank am Freitag das Service-Interaktiv-System – kurz: Sisy – vor.

Über eine im Eingangsbereich, neben den Geld- und SB-Automaten, eingebaute Video-Kabine können Kunden direkt Kontakt mit Bankmitarbeitern aufnehmen, in Echtzeit.

Die Servicekräfte sitzen in der VR-Geschäftsstelle in Rodalben, sehen den Kunden über eine Kamera und begrüßen ihn wie in „echt“ am Schalter. Ohne weitere Anmeldung können Kunden Überweisungen ausführen lassen, Aufträge einrichten, Bankkarten bestellen oder sperren lassen, Termine für Fachberatungen zur Baufinanzierung oder Finanzanlagen vereinbaren und vieles mehr. „Sisy“ ist auch länger für die Kunden da, macht etwa keine Mittagspause. Servicezeiten sind Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 13 Uhr. Bisher gibt es drei „Sisys“ bei der VR-Bank Südwestpfalz, in Zweibrücken, Rodalben und Waldmohr. Es sollen, so der für den Markt zuständige VR-Bank-Vorstand, Michael Knecht, mehr werden. Als nächster Standort ist Pirmasens geplant.

Mit dem bereits 300-mal bei Banken in Deutschland, Österreich und Italien laufenden System werde man sich aber nicht aus der Fläche zurückziehen, versichert Knechts Vorstandskollege Paul Heim. „Sisy“ sei ein ergänzendes Angebot. Heim und Knechte verhehlten aber nicht, dass die Investition sich durch die Ersparnis von Personalkosten an andere Stelle rechnen muss. Mit dem Start des Probebetriebs wurden die Schalterzeiten an der Kaiserstraße reduziert. Man habe weniger Besucherverkehr und passe die Zeiten mit Personal im Schalterraum dem Bedarf an, heißt es.