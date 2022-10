Ähnlich wie dies bereits die Sparkasse in ihrer Filiale am Schlossplatz veranlasst hatte, hält ab sofort die VR-Bank Südwestpfalz den SB-Vorraum ihrer Zweibrücker Filiale in der Kaiserstraße über Nacht geschlossen. „Wegen vermehrt auftretender unschöner Vorkommnisse“, so das Geldhaus, habe man sich dazu entschlossen, den Selbstbedienungsbereich mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker in der Geschäftsstelle Zweibrücken täglich nur noch von 6 bis 20 Uhr offen zu halten. Die gleiche Regelung gelte nun auch für die Filiale in Rodalben. Inzwischen bitten sowohl die VR-Bank als auch die Sparkasse Südwestpfalz ihre Kunden, in den Filialen freiwillig eine Corona-Schutzmaske zu tragen. Die Sparkasse hat für ihre Beschäftigten inzwischen eine Pflicht zum Masketragen eingeführt.