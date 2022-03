Am Mittwoch, 9. März, beginnt in der Geschäftsstelle des FC Homburg am Rondell der Kartenvorverkauf für das Saarlandpokal-Viertelfinalspiel des Regionalligisten FC Homburg gegen das Drittligateam des 1. FC Saarbrücken. Als Rahmentermin für den Fußballschlager wurde Mittwoch, 30. März, 18 Uhr, angegeben. Weil aber noch einige Drittliga-Spieltage final angesetzt werden müssen, steht dieser Termin noch unter einem kleinen Vorbehalt. Dennoch beginnt jetzt der Vorverkauf. Tribünenkarten kosten zwischen 18 und 23 Euro, zudem gibt es VIP-Karten für 85 und 95 Euro. Ein Stehplatz ist für neun, ermäßigt sieben Euro zu haben; Kinder bis zwölf Jahre zahlen vier Euro. Karten für Rollstuhlfahrer mit Begleitung kosten sieben Euro. Information in der FCH-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 06841 8180780