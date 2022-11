Bei der Stadtführung zum Hören gibt es die Texte auch auf „Bärmesenserisch“. Eine neue Station wurde jetzt an der Jugendherberge eingerichtet.

Die Zweibrücker Baumaschinen-Fabrik Kubota macht aus einem Krisen- ein Rekordjahr. Über 15.000 Kompaktbagger und Radlader werden gebaut. Und es sollen mehr werden.

In Zweibrücken macht man sich große Sorgen um die Bibliotheca Bipontina. Es droht die Gefahr, dass der historische Altbestand dauerhaft nach Speyer kommt.

Am Freitag haben Zweibrücker Bürger in der Innenstadt ihre Solidarität mit den Frauen im Iran bekundet.

Nach einem Unfall auf der A8 mussten eine Mutter und ihr Kind ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Grauwolf, der im Sommer blutige Spuren in der Südwestpfalz hinterließ, scheint weitergewandert zu sein. Trotzdem bereiten sich Tierhalter darauf vor, ihre Herden zu schützen.

In der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach hat sich ein Kinderrat gegründet. Die Kinder sollen in der Einrichtung mitbestimmen dürfen.

Früher wurde dort der Gräfensteiner Bote gedruckt, bald schon soll es ein Wohnhaus sein: Die Druckerei Magin in Rodalben wird umgebaut.

Der Contwiger Gemeinderat hat den Weg für einen Solarpark parallel zur Autobahn freigemacht. Einen Haken gibt es jedoch für Anhänger von Solarstrom.