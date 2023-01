Die neuen Betreiber der Festhalle schlagen vor, die Route des Zweibrücker Faschingsumzugs nächstes Jahr umzukehren. Dann würde in der Festhalle weitergefeiert.

Geht es nach den Vorstellungen von Dirk und Sandra Matheis von Festlicht, dem neuen Pächter der Festhalle, werden ab 2024 Start- und Schlusspunkt des Faschingsumzugs am Dienstagnachmittag getauscht. Der Umzug soll an der Festhalle enden und in eine rauschende Party münden. Diese Idee hatte Dirk Matheis im Dezember im Gespräch mit der RHEINPFALZ vorgestellt. Ob sie tatsächlich umgesetzt wird, lässt sich noch nicht sagen.

„Dem Verkehrsverein ist der Vorschlag bislang nur aus der Presse bekannt. An ihn als Veranstalter wurde er bislang nicht herangetragen. Der Verkehrsverein hat sich demgemäß auch noch nicht mit dieser Idee beschäftigt“, teilte Stadtsprecher Jens John auf Anfrage mit. Nach zwei Jahren Corona-Pause führt der diesjährige Umzug auf der bekannten Strecke durch die Innenstadt. Er startet an der Festhalle und endet am Alexanderplatz, wo in einem Zelt mit Musik von einem DJ weitergefeiert wird. „Bereits für das Jahr 2021 geplant und jetzt für dieses Jahr umgesetzt, haben wir zunächst einmal dem Wunsch der vielen Teilnehmer entsprechend die frühere, traditionsreiche Streckenführung über Alte Ixheimer Straße, Fruchtmarktstraße, Alexanderplatz in 2023 wieder reaktiviert“, schreibt Jens John.