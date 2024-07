Die neuen Ortsvorsteher der fünf Zweibrücker Vororte wurden bereits im Juni von den Bürgern gewählt. Diese Woche bestimmten die Ortsbeiräte die Stellvertreter. In Rimschweiler wurde Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann (SPD) am Dienstagabend offiziell in seine erste vollständige Amtszeit eingeführt. Zudem wurde der stellvertretende Ortsvorsteher gewählt. Den Posten übernimmt Florian Faust (SPD), Gegenkandidaten gab es keine. Im Rat stimmten zwölf Ratsmitglieder für Florian Faust, einer dagegen. Ebenso neu ins Ortsvorsteheramt eingeführt wurde am Dienstagabend Aaron Holaus (FWG) in Mittelbach-Hengstbach . Holaus setzte sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit 67 Prozent der Wählerstimmen gegen Kontrahentin Anne Bauer (SPD) durch. Holaus übernimmt damit das Zepter vom langjährigen Ortsvorsteher Kurt Dettweiler. Holaus Stellvertreter in Mittelbach ist Markus Wolf (FWG), der Ortsbeirat votierte einstimmig für ihn. Auf ihren Platz im Mittelbacher Ortsbeirat verzichtet haben Kurt Dettweiler, für ihn rückt Marco Bernhardt nach. Auch Anne Bauer hat ihr Amt nicht angenommen, auf ihren Platz folgt Kurt Christ (SPD). Weil auch Aaron Holaus in den Ortsbeirat, gleichzeitig aber auch zum Ortsvorsteher gewählt worden ist, rückte für ihn Hendrik Hunsicker nach. Der Ortsbeirat Wattweiler wählte Klaus Ziegenbein (SPD) einstimmig zum stellvertretenden Ortsvorsteher. Gegenkandidaten gab es laut Ortsvorsteher Thomas Körner keine. Sein Amt im Rat nicht angenommen hat Dieter Becker, für ihn rückt Philipp Dahlheimer nach. Mörsbach und Oberauerbach wählen am Donnerstagabend die stellvertretenden Ortsvorsteher.