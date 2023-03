Die Stadtverwaltung will am Freitag, 17. März, bei den Anwohnern des Weißdornwegs ein Meinungsbild über den geplanten Straßenausbau einholen. Um 16 Uhr sind die Anwohner und auch weitere Interessierte zu einer Informationsveranstaltung am Wendehammer, im Bereich der Bushaltestelle am Übergang zur Mühlbergstraße, eingeladen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza will das Vorhaben erläutern und wird nach Angaben der Verwaltung neben Mitarbeitern des Bauamtes und des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) für Fragen zu Verfügung stehen. Wie berichtet, hatte der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrats am 28. Februar beschlossen, vor der Vergabe der für diesen Sommer geplanten Arbeiten ein Meinungsbild der Anwohner einzuholen. Diskutiert im Stadtrat werden zwei Varianten: eine Erneuerung im bisherigen Zuschnitt mit gegenläufigem Verkehr bis zur Bushaltestelle und eine Einbahnstraßen-Lösung in Fahrtrichtung Mühlberg mit Durchfahrt durch den aktuell nur für Linienbusse freien Bereich. Eine Einbahnstraße würde deutlich breitere Gehwege ermöglichen.

Finanziert wird der Ausbau des etwa 200 Meter langen, die Oselbachstraße mit der Ixheimer Mühlbergstraße verbindenden Weißdornwegs aus dem Programm der Wiederkehrenden Beiträge. Die Planer des UBZ gehen je nach Variante von Kosten knapp unter 500.000 Euro aus.