Auch am Montag war der Andrang vorm ins ehemalige Impfzentrum eingezogenen Impfbus des Landes in Zweibrücken groß. Etwa 50 Wartende standen durchgängig seit dem Morgen vorm Eingang zur ehemaligen Kaufhalle. Noch bis 17 Uhr wird am Montag geimpft. Zwei Impfärzte wurden laut Rotem Kreuz von vier medizinisch Geschulten, die die Impfstoffe verabreichten, unterstützt. Es sei ausreichend Impfstoff für Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfungen (Booster) geliefert worden.

Am Mittwoch steht der Impfbus zwischen 8 und 16 Uhr vor der Hochschule auf dem Kreuzberg in Zweibrücken, am Freitag erneut vor der Kaufhalle (9 - 17 Uhr).