Am Samstag um die Mittagszeit ereignete sich zwischen 12.25 Uhr und 12.40 Uhr ein Diebstahl aus einem Personenwagen, der in der Kasernenstraße gegenüber dem Zweibrücker Hauptfriedhof auf einem Parkplatz abgestellt war. An dem Toyota Yaris wurde nach Angaben der Polizei die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeuginneren eine braune Ledertasche, in der sich eine Geldbörse und ein Mobiltelefon befanden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1200 Euro. Die Polizeiinspektion Zweibrücken, Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de , sucht Zeugen der Tat.