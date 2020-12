Caspar Schuth hat den diesjährigen Vorlesewettbewerb am Helmholtz-Gymnasium gewonnen. Der Schüler der Klasse 6d las aus dem Buch „Miles and Niles“ von Jory John vor. Platz zwei ging an seine Klassenkameradin Anna Kiefer, die aus „Vorstadtkrokodile 2“ vorlas. Den dritten Platz belegte Charlotte Krebs (6c), die aus „Petronella Apfelmus“ von Sabine Städing vorgelesen hatte. Am Wettbewerb nahmen die vier sechsten Klassen teil, die zwei besten Vorleser jeder Klasse qualifizierten sich fürs Finale.