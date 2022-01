Die Stadt und ihre Töchter müssen nicht bei jedem Pillepalle vorher sämtliche Einwohner Zweibrückens fragen. So viel Souveränität und Entscheidungsfreiheit muss sein. Die Forderung von Stadtrat Klaus Fuhrmann, dass geplante Straßenausbau-Maßnahmen in den Vororten doch erst mal in den Ortsbeiräten vorgestellt werden sollten, bevor im Bauausschuss darüber beschlossen wird, ist allerdings berechtigt. Die Frage, ob Einwände der Anwohner nach dem Beschluss überhaupt noch berücksichtigt werden können, beantwortete Steffen Mannschatz vom UBZ sehr deutlich: Nein, können sie nicht, und wenn doch, kann höchstens noch hie und da an einem winzigen Schräubchen gedreht werden. Die Verantwortlichen schauen sich die Straßen zwar vorher an, und an Erfahrung und Können mangelt es ihnen sicher auch nicht. Die Anwohner aber können trotzdem in den meisten Fällen auf Verbesserungswürdiges hinweisen, das vielleicht nicht so ganz offensichtlich ist. Bei der Niederauerbach Riedingerstraße wurden die Anwohner vorher gehört, weshalb jetzt auch alle mit der Planung zufrieden sind. Nachahmenswert.