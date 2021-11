Am Samstag wurden bei einem Verkehrsunfall gegen 12.40 Uhr in der Hofenfelsstraße drei Menschen verletzt. Laut Polizei übersah ein 19-jähriger Autofahrer, der in Richtung Ernstweiler unterwegs war, beim Linksabbiegen in die Saarlandstraße den Wagen einer entgegenkommenden 28-Jährigen, die in Richtung Niederauerbach fuhr. Beim Zusammenstoß wurden drei der vier Insassen in den Autos leicht verletzt und mussten zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge, ein Ford Fiesta und ein Suzuki Swift, erlitten jeweils Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt rund 20.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet, so die Polizei.