Weil eine 75 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag die Vorfahrt eines Radfahrers missachtet hat, ist der Mann mit zunächst lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert worden. Mittlerweile befinde er sich nicht mehr in Lebensgefahr. Wie die Polizei berichtet, hat der 72-jährige Radfahrer aus Saarbrücken stark abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern. Dabei sei er gestürzt und habe sich schwere Verletzungen zugezogen. Die 75-jährige Autofahrerin aus Sulzbach blieb, so die Polizei, unverletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befindet sich der Radfahrer nicht mehr in Lebensgefahr; er sei aber weiterhin in stationärer Behandlung. Am Fahrrad entstand „erheblicher Sachschaden“, das Auto sei unbeschädigt geblieben. Der Unfall passierte im Kreuzungsbereich Beethovenstraße / Im Birkenfeld / Liesbet-Dill-Straße. Die Polizei Sulzbach hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Saarbrücken einen Unfallgutachter hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme ist die Beethovenstraße für rund zweieinhalb Stunden gesperrt gewesen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06897 9330 zu melden.