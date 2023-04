In der Fußball-Regionalliga Südwest gastiert der Drittplatzierte FC Homburg (49 Punkte) am Samstag, 14 Uhr, beim Spitzenreiter SSV Ulm (53 Punkte, ein Spiel weniger). Hatten die Ulmer über Monate mit deutlichem Vorsprung wie der sichere kommende Meister ausgesehen, hat der Tabellenführer aus den vergangenen drei Spielen nur einen Punkt geholt. Somit könnten die Homburger mit einem Auswärtssieg das Titelrennen noch einmal spannend machen. Weil Ulm zuletzt schwächelte, sieht FCH-Trainer Timo Wenzel seine Elf psychologisch etwas im Vorteil. Während Homburgs Stammtorwart David Salfeld mit Muskelfaserriss weiter ausfällt, kehrt Regisseur Markus Mendler nach verbüßter Gelbsperre in die Startformation zurück.